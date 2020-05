123 cazuri noi confirmate cu COVID-19 din 874 de teste

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele trei zile, in județul Alba, au fost testate pozitiv doar doua persoane, la infecția cu noul coronavirus, din aproape 400 de teste prelucrate. Potrivit informatiilor date publicitatii marti, 21 aprilie, de catre Directia de Sanatate Publica Alba, in Alba sunt 159 de persoane diagnosticate…

- Pana astazi, 20 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 8.936 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.017 au fost... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- CHIȘINAU, 20 apr - Sputnik. Ministrul Sanatații a prezentat date actualizate privind raspadirea COVID-19 in Republica Moldova. © Photo : Facebook / Silvia CiubreiO mana de ajutor pentru sistemul medical: Studenții implicați in lupta cu COVID-19 In spitalele din țara sunt internate 212 persoane…

- Grupul de comunicare strategica a informat ca din cele 2.460 de cazuri de coronavirus confirmate in Romania, dintre care 215 in ultimele 24 de ore, la ATI, in acest moment, sunt internați 57 de pacienți, dintre care 34 in stare grava. GCS a adaugat ca, pana la aceasta data, la nivel național, au…

- Ministra Sanatatii, Viorica Dumbraveanu, a anuntat duminica, 29 martie, ca in Republica Moldova au fost confirmate 231 de cazuri de infectare cu COVID-19. In total, pana la ora actuala au fost prelevate probe la COVID-19 de la 1.298 de persoane.

- Ministra Sanatatii, Viorica Dumbraveanu, a anuntat vineri, 26 martie, ca in Republica Moldova au fost confirmate 177 de cazuri de infectare cu COVID-19. In total, pana la ora actuala au fost prelevate probe la COVID-19 de la 1.298 de persoane.

- Numarul celor infectati cu COVID-19 in Republica Moldova continua sa creasca de la o zi la alta. Ministra Sanatatii, Viorica Dumbraveanu, a anuntat ca pe parcursul zilei de vineri, 20 martie, au fost confirmate alte 17 cazuri de infectare cu coronavirus, in urma procesarii a 90 de probe. In 12 cazuri…

- Este vorba de o femeie si un barbat din Capitala, contacti indirecti ai pacientului de la Spitalul Gerota. Medicul Adrian Streinu-Cercel a declarat, la Digi24, ca la Institutul Matei Bals au fost efectuate de miercuri pana joi dimineata circa 240 de teste pentru COVID-19. Doar doua teste au iesit pozitive.