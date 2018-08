Cutremur de suprafaţă în zona Vrancea

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite ca: in ziua de sambata, la ora 10:59:01 (ora Romaniei), s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Buzau un cutremur cu magnitudinea 2.2 pe scara Richter, la adancimea de 10km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase:… [citeste mai departe]