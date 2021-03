12.000 de spectatori la meciurile de la București? Este posibil Autoritatile romane au acceptat de principiu propunerea Structurii Locale de Organizare (LOS) de a permite accesul spectatorilor in tribune la Bucuresti la meciurile din cadrul Campionatului European de fotbal – EURO 2020 – in proportie de 25% din capacitatea totala a Arenei Nationale. Aceasta inseamna aproximativ 12.000 de spectatori, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal . Miercuri, cu 100 de zile inaintea debutului competitiei, a avut loc o sedinta a Comitetului Interministerial EURO 2020, desfasurata la propunerea ministrului Tineretului si Sportului, Eduard Novak, presedinte al… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Circa 12.000 de oameni vor putea sa asiste la meciurile de la Campionatul European de fotbal, organizate pe Arena Naționala din București.„Dupa mai multe ore de prezentare a unor scenarii și de dezbatere a acestora, Comitetul Interministerial EURO 2020 a ajuns la un consens: in perioada urmatoare se…

- Circa 12.000 de oameni vor putea sa asiste la meciurile de la Campionatul European de fotbal, organizate pe Arena Naționala din București.„Dupa mai multe ore de prezentare a unor scenarii și de dezbatere a acestora, Comitetul Interministerial EURO 2020 a ajuns la un consens: in perioada urmatoare se…

- Potrivit unui comunicat de presa al DIICOT, in perioada decembrie 2019 - martie 2020, un cetațean indian a constituit, impreuna cu alte persoane printre care și cetațeni romani, un grup infracțional organizat specializat in savarșirea infracțiunii de trafic de migranți de naționalitate indiana, grup…

- Nationala Romaniei incepe anul pe locul 37 in clasamentul dat publicitatii, joi, de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA), aceeasi pozitie pe care a incheiat 2020. In ierarhie s-au inregistrat putine schimbari, iar in top 30 niciuna. Germania, pe care Romania o va infrunta…

- Spania, campioana europeana en titre, s-a calificat, marti, in grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal masculin, dupa ce a invins Tunisia cu 36-30, in ultimul sau meci din prima faza a grupelor. Principalele rivale ale ibericilor in faza a doua a competitiei vor fi Ungaria,…

- Soarta turneului final al Campionatului European, EURO 2020, amanat cu un an din cauza pandemiei, nu va fi decisa pana in martie. UEFA spera ca eforturile pentru vaccinarea populatiei impotriva noului coronavirus vor permite desfasurarea acestuia conform planului, in vara acestui an, informeaza Agerpres…

- Soarta turneului final al Campionatului European de fotbal EURO 2020, amânat cu un an din cauza pandemiei, nu va fi decisa pâna în martie, transmite Aleksander Ceferin, președintele UEFA. Forul european spera ca eforturile pentru vaccinarea populatiei împotriva noului coronavirus…

- Prima persoana vaccinata a fost un medic al unui spital din Budapesta, aflat in prima linie in lupta cu coronavirusul, scrie site-ul maghiar Index.hu. Ungaria a inceput vaccinarea cadrelor medicale impotriva coronavirusului sambata, cu o zi inaintea majoritații statelor membre UE, scrie Reuters.Vaccinul…