- Astazi se implinește o luna de la atacurile terorsite ale Hamas din Israel. Peste 1.400 de oameni au fost uciși și alți aproximativ 230 au fost luați ostatici de catre teroriștii palestinieni și duși in Fașia Gaza.

- Israelul a recunoscut ca a lovit vineri in orasul Gaza o ambulanta despre care spune ca transporta militanti, dar despre care autoritatile sanitare din enclava controlata de Hamas au spus ca evacua raniti din nordul asediat catre sudul teritoriului. Atacul a avut loc in fata spitalului Al-Shifa din…

- Ministerul roman de Externe (MAE) a anunțat marți seara ca alți doi cetațeni romani, care au și cetațenie israeliana, cu domiciliul in Israel, au fost confirmați drept ostatici ai Hamas in Fașia Gaza. „In continuarea precizarilor transmise de catre Ministerul Afacerilor Externe in contextul situației…

- O tanara de origine romana este unul dintre primii soldați israelieni uciși de militanții Hamas in atacul sangeros de pe 7 octombrie. Iael Leibușor avea 20 de ani și provenea dintr-o familie plecata in anii `60 din Piatra Neamț. In sambata fatidica, romanca se afla intr-un turn de supraveghere a graniței…

- Aproximativ 240 de cetateni romani din Palestina, cu dubla cetațenie, așteapta la granița cu Egiptul sa poata fi evacuați. Sunt cei care au cerut autoritatilor romane ajutor, precizeaza surse guvernamentale. Autoritatile romane sunt in contact cu acestia si sunt gata sa le ofere transportul cu autocare…

- Presedintele francez Emmanuel Macron le-a cerut joi francezilor sa ramana „uniti” in momentul unui razboi sangeros inceput sambata intre Israel si miscarea islamista palestiniana Hamas, care a facut 13 morti francezi, potrivit unui nou bilant, informeaza France Presse. „Sa nu adaugam prin iluzie sau…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas continua pentru a treia zi. Luptatorii palestinieni au anunțat ca au lansat rachete asupra orașului israelian Așkelon și ca au vizat Aeroportul Internațional Ben Gurion de langa Tel Aviv. La randul sau, Israelul a afirmat ca a lovit noaptea trecuta…

- Ofensiva, lansata sambata de mișcarea islamista palestiniana Hamas asupra Israelului, a dus deja la bilanț tragic al victimelor, care continua sa creasca. Peste 700 de oameni au fost uciși, conform unui anunț oficial facut de armata israeliana, publicat luni dimineața.