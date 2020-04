Se scot copaciii cazuți in urma puternicei vijelii ce a avut loc, la inceputul acestui an, in Prahova. Atunci, peste 80 de hectare de padure au fost puse la pamant in doar cateva ore. Ministrul mediului a mers la exploatarea forestiera, si a incercat sa explice motivul pentru care pe sosele vor fi zarite foarte multe camioane incarcate ochi cu masa lemnoasa. Sunt zeci de mii de arbori ce au fost franti sau pur și simplu smulși din radacina, de rafalele violente. Acum zac aruncați unii peste altii. S-a inceput insa exploatarea forestiera, iar in prima faza vor fi scoși 15.000, din cei 50.000…