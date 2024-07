Stiri pe aceeasi tema

- Pieton pentru 120 de zile, dupa ce a fost depistat de polițiști in trafic, conducand cu viteza excesiva, in cursul acestei dimineți, 8 iulie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Rutier au depistat in trafic un tanar, de 26 de ani, din Targoviște, in timp ce conducea un autoturism pe strada Șoseaua…

- Polițiștii rutieri dambovițeni au dispus suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule, pentru consumul de bauturi alcoolice, fața de optsprezece șoferi Polițiștii rutieri au organizat o acțiune, pe raza intregului județ, pentru creșterea gradului de siguranța pe drumurile publice și,…

- Copiii au fost in centrul atenției in parcul Chindia din municipiul Targoviste, manifestand curiozitate și entuziasm in timp ce vizitau standurile instituțiilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne. Pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dambovița, alaturi de jandarmi, polițiști…

- *Depistat in trafic cu o viteza de 153 km/h, pe un sector de drum unde limita de viteza este de 50 km/h* Pe parcursul zilei de ieri, 20 mai a.c., in jurul orei 17:41, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Racari, in timp ce acționau pentru prevenirea incalcarii regulilor de circulație, au depistat…

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au surprins in trafic, un barbat, de 32 de ani, din Targoviște, in timp ce ar fi condus un autoturism pe bulevardul Unirii, in municipiu, deși s-ar fi aflat sub influența unor substanțe interzise. In urma testarii cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu privire…

- La data de 30 aprilie polițiștii Secției 1 Poliție Cluj-Napoca au dispus masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat, de 30 de ani, dupa ce a fost depistat conducand un autovehicul avand dreptul de a conduce suspendat. In fapt, la data menționata mai sus, in jurul orei 07.40, polițiștii din…

- Joi, 18 aprilie 2024, in jurul orei 20.40, polițiștii Secției de Poliție Rurala Campeni au identificat un tanar de 16 ani, din comuna Vadu Moților, in timp ce conducea o motocicleta, pe DC 139 din localitate, fara a avea placuțele de inmatriculare montate pe aceasta. In urma verificarilor efectuate,…