120 de vrânceni amendați pentru lipsa măștii de protecție, în ultimele 24 de ore ACTIUNI DE VERIFICARE A RESPECTARII MASURILOR IMPUSE IN CONTEXTUL PANDEMIEI DE COVID 19, DESFASURATE DE POLITISTII VRANCENI. In ultimele 24 de ore, politistii vranceni, impreuna cu jandarmi si polițiști locali au desfasurat actiuni de verificare cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta. In cadrul actiunilor, polițiștii vranceni au verificat modul in […] Articolul 120 de vranceni amendați pentru lipsa maștii de protecție, in ultimele 24 de ore apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

