120 de personalitati, organizatii si grupuri civice cer demisia lui Dragnea

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.000 de persoane s-au adunat, in aceasta seara, in Piața Operei din Timișoara, pentru a cere demisia lui Liviu Dragnea din fruntea Camerei Deputaților, dupa ce liderul PSD a fost condamnat la trei ani și șase luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu. Timișorenii au…

- Vestile nu sunt insa deloc bune pentru Liviu Dragnea, pentru ca procurorii DNA nu sunt multumiti de sentinta, asa ca vor insista pentru o pedeapsa finala mai mare. Dupa declararea apelurilor, cei 3 judecatori vor trebui sa motiveze sentinta, o procedura care se anunta de pe acum de lunga durata. Judecatorii…

- PSD, restricții la ședința de partid. Un protestatar care a venit la ușa grupului parlamentar PSD a fost inlaturat de Serviciul de Paza și Protecție al Camerei Deputaților. Tanarul a venit sa ii ceara lui Liviu Dragnea, proaspat condamnat in dosarul angajarilor fictive, sa demisioneze din funcția de…

- Sentința in dosarul lui Liviu Dragnea, privind angajarile din Direcția de Protecție a Copilului Teleorman, a fost amanata pentru 21 iunie.Este pentru a doua oara cand instanța amana pronunțare in dosarul care il vizeaza pe liderul PSD Liviu Dragnea. De aceasta data motivul il reprezinta ...

- Deputatul PNL, Ovidiu Raetchi, membru in Comisia speciala privind modificarea legilor sigurantei nationale, le solicita sefilor celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, sa faca publice pe site-ul Camerei Deputatilor inregistrarile video cu sedintele comisiei.

- Un proiect de lege bomba a fost trimis de Guvern catre Parlament și vizeaza actualizarea ”Strategiei Romania 2040”. Este vorba despre inființarea unei comisii speciale, sub egida Parlamentului, care sa traseze principalele direcții in care va merge Romania pana in anul 2040. Aceasta Comisie va fi…