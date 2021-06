Stiri pe aceeasi tema

- Șase elevi au obținut medii de 10 la Evaluarea Naționala de anul acesta, in județul Dambovița. Surpriza vine din Post-ul DAMBOVIȚA: Șase medii de 10 la Evaluarea Naționala. Doar una la Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Rezultatele de la Evaluarea Naționala 2021 s-au afișat pe evaluare.edu.ro. 120 de elevi din țara au primit nota 10, intre care 13 din București, 15 in Cluj și 8 in Timiș. In București au fost obținute doar 13 medii de 10. Anul trecut, in primul an de pandemie, au fost inregistrate 224 de medii de […]…

- EVALUARE NAȚIONALA 2021: CINCI medii de ZECE curat, in județul Alba. Care sunt ȘCOLILE din care provin elevii EVALUARE NAȚIONALA 2021: CINCI medii de ZECE curat, in județul Alba. Care sunt ȘCOLILE din care provin elevii Evaluarea Naționala din acest an s-a incheiat in mod oficial, iar notele inițiale…

- Absolvenții de clasa a VIII-a susțin astazi prima proba scrisa a evaluarii naționale. Candidații de azi reprezinta prima generație de elevi care a inceput școala cu clasa pregatitoare. Tot ei sunt primii elevii care au invațat din clasa a V-a programe noi dar care nu au manuale la timp pe banci in nici…

- Evaluarea Naționala 2021 incepe marti, 22 iunie, cu proba scrisa la Limba si literatura romana, urmata de proba la Matematica - joi, 24 iunie 2021, respectiv proba la Limba si literatura materna- vineri, 25 iunie 2021.

- Elevii de clasa a VIII-a se pot inscrie de maine la examenul de Evaluare Nationala. Ei pot depune dosarele timp de cinci zile. Anul acesta Evaluarea Nationala vine cu schimbari in programa scolara, modelele de subiecte fiind publicate in ultimele saptamani pe site-ul Ministerului Educatiei. Prima proba…

- Social Inspectoratul Școlar a analizat rezultatele simularii pentru Evaluarea Naționala – 60,34% dintre elevii de clasa a VIII-a au luat medii peste 5 mai 21, 2021 13:13 2.096 de clasa a VIII-a din județ s-au inscris pentru a susține, la finalul lunii martie, simularea pentru Evaluarea Naționala,…

- Testele de antrenament pentru examenele de Limba și literatura romana, Matematica și Limba și literatura materna susținute de elevii de clasa a VIII-a, setul 8, au fost publicate astazi, 26 aprilie, de Ministerul Educației. Evaluarea Naționala 2021 incepe in data de 22 iunie, potrivit g4media.ro. Testele…