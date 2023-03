120 de jandarmi din Braşov au donat sânge, astăzi Astazi, la sediul Jandarmeriei Brașov, 120 de jandarmi din cele doua unitați din Brașov au donat sange pentru viața. Acțiunea face parte din activitațile prilejuite de aniversarea a 173 de ani de la infiintarea Jandarmeriei Romane. Ca de fiecare data jandarmii brașoveni au raspuns pozitiv apelului lansat de Centrul de Transfuzie Sanguina Brașov, conștienți fiind ca prin gestul lor mic pot fi salvate viețile celor care au nevoie mare de sange. Este prima campania de donare din acest an, in care au fost donați peste 48 de litri de sange și cu siguranța vom dona ori de cate ori va fi nevoie de ajutorul… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

