120 de ani de la prima sarbatorire a Zilei Marinei Romane la Constanta. Ce evenimente sunt pregatite pentru ziua de 15 august

Stiri pe aceeasi tema

- Cununa Sanzienelor și Ziua Universala a Iei, evenimente pregatite de Caminul Cultural „Izvor de Apa Vie”, prin implicarea directorului Florina Voicu cu sprijinul intregii comunitați și al Primariei și Consiliului Local Vulcana Pandele. Tradiția se pastreaza cu sfințenie, comuna Vulcana Pandele este…

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei: 22 iunie — a 173-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 192 de zile. Sarbatori religioase sau Ortodoxe:…

- In fiecare weekend, la Chișinau se desfașoara evenimente culturale și artistice in cadrul „Dialogurilor culturale”, inițiate de Primaria municipiului Chișinau. Despre aceasta a declarat primarul general Ion Ceban in ședința de astazi a serviciilor municipale, transmite Noi.md. Astfel, potrivit acestuia,…

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a tranmis felicitari artiștilor care au participat la Festivalul Internațional ”Ciprian Porumbescu” dar și tuturor celor care au realizat acest proiect. ”Suceava gusta din ce in ce a mai mult acesta muzica și ne gandim sa oferim prilejul și evenimente,…

- Ziua Copilului este sarbatorita miercuri, 1 iunie 2022, in zona Casinoului din Parcul Central din Cluj-Napoca.Pe tot parcursul zilei, aici vor fi prezentate spectacole, concerte, intreceri sportive și o mare diversitate de ateliere, in cadrul evenimentului „1 iunie – Hai hui printre povești”. Participarea…

- Pentru ca 1 iunie este zi libera atat pentru parinți, cat și pentru copii și este ocazia perfecta de a sarbatori Ziua Copilului prin diferite activitați, Primaria municipiului Buzau, impreuna cu Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”, le-a pregatit buzoienilor mici și mari multe evenimente…

- Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" prezinta in acest weekend ultimele doua evenimente culturale ale lunii mai.Publicul este invitat la spectacolele de opera "Traviata" si "Nabucco". TRAVIATA ndash; Sambata, 28 mai 2022, ora 19:00, Sala Teatrului"Traviata" in italiana La traviata este…

- Trupa ucraineana Orchestra Kalush a lansat videoclipul melodiei ”Ștefania”, la o zi dupa ce a caștigat Eurovisionul. Devenit ”imn al razboiului” din țara, cantecul are și un clip bazat pe evenimente adevarate.