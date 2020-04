Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de 12 state membre ale Uniunii Europene, printre care si Romania, au cerut miercuri Comisiei Europene sa suspende regulile care obliga companiile aeriene sa returneze in totalitate pasagerilor banii pe biletele zborurilor anulate, apreciind... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Agentia UE pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta (FRONTEX) lucreaza in prezent la orientari pentru implementarea uniforma a recomandarilor Comisiei Europene privitoare la restrictionarea temporara a calatoriilor neesentiale in Uniunea Europeana ale cetatenilor statelor terte, informeaza…

- Noul tip de coronavirus a patruns in Europa si s-a raspandit cu repeziciune. Cat de sigur este sa treci granițele, in acest context? Punctul zero a fost in Italia, acolo unde numarul de cazuri inregistrate este cel mai mare, peste 300. 11 oameni au murit in nordul Peninsulei, iar recent a fost depistat…

- Raport CE: Deschiderea procedurii de deficit excesiv in Romania este justificata. Executivul UE prognozeaza un deficit de 4,9% in 2020 si de 6,9% in 2021 Comisia Europeana a adoptat, vineri, un raport din care rezulta ca Romania nu respecta criteriul deficitului definit in Tratatul de la Maastricht,…