Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere ale Frontierei Nadlac II, Varșand și Nadlac I au descoperit, atat in punctul de frontiera, cat si in zona de competenta, 20 de cetateni din Siria, Irak si Algeria, care au folosit diferite mijloace pentru a incerca sa treaca ilegal frontiera in…

- Politistii de frontiera de la Nadlac, judetul Arad, au gasit, ascunsi intr-o autoutilitara condusa de un cetatean roman, noua vietnamezi cu varste cuprinse intre 21 si 38 de ani, care incercat astfel sa iasa ilegal din Romania. Autoutilitara ar fi trebuit sa transporte pufuleti. Potrivit unui…

- Politistii de frontiera de la frontiera Nadlac au descoperit, in noaptea de 9 spre 10 august, ascunși in interiorul unei autoutilitare, 9 cetateni din Vietnam care incercau sa iasa ilegal din țara.

- Politistii de frontiera de la Nadlac, judetul Arad, au gasit, ascunsi intr-o autoutilitara condusa de un cetatean roman, noua vietnamezi cu varste cuprinse intre 21 si 38 de ani, care incercat astfel sa iasa ilegal din Romania. Autoutilitara ar fi trebuit sa transporte pufuleti.Potrivit unui…

- Politistii de frontiera au depistat 25 de migranți din Turcia, Palestina, Irak, Egipt si Siria, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunși in mașini. Trei dintre migranți au fost gasiți in portbagajul unei mașini, iar alți doi ascunși pe axa unei semiremorci.

- Politistii de frontiera din aradeni au depistat 25 de cetateni din Turcia, Palestina, Irak, Egipt si Siria, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, folosindu-se de metode diferite de ascundere in mijloace de transport – portbagajul unui autoturism, axa unei semiremorci si compartimentul…

- Politistii de Frontiera de la Petea au descoperit, intr-o autoutilitara, 23 de cetateni din Siria, Palestina si Egipt care incercau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria. Aceleasi persoane au fost surprinse de politisti si in urma cu cateva zile. ”In data de 2 iulie a.c., politistii de frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au descoperit opt vietnamezi ascunși in interiorul unui automarfar, care incercau sa iasa ilegal din țara. In data de 13.03.2020, in jurul orei 02.48, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota…