Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera de la Aeroportul Iasi și medicii de la Directia de Sanatate Publica au descoperit 12 romani care s-au intors din Anglia cu adeverinte false, purtand insemnele autoritatilor engleze, din care rezulta au avut COVID, pentru a scapa de carantina la intoarcerea in țara. Pentru acest…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat șase migranți din Afganistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un automarfar. Vineri, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, județul Arad, s-a prezentat pentru efectuarea…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stanca au descoperit trei documente de identitate cu insemnele autoritaților romane, ascunse in borseta unui barbat cu dubla cetațenie, care s-au dovedit a fi false.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat unsprezece cetateni din Vietnam, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un compartiment special amenajat in remorca unui automarfar. In data de 6 iulie 2021, la Punctul de Trecere…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac au depistat 50 de cetațeni de origine afro-asiatica care incercau sa treaca ilegal frontiera de stat. Aceștia erau ascunși in remorca frigorifica a unui autocamion ce transporta oase. „In data de 30.06.2021, in jurul orei 05.00,…

- Un barbat si o femeie sunt cercetati penal de politistii de frontiera pentru fals in inscrisuri oficiale, dupa ce asupra lor au fost descoperite documente de identitate false, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Botosani, Minodora Racnea.…

- Un barbat si o femeie sunt cercetati penal de politistii de frontiera pentru fals in inscrisuri oficiale, dupa ce asupra lor au fost descoperite documente de identitate false, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Botosani, Minodora Racnea,…

- "In cursul zilei de 22.05.2021, in jurul orei 13.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Negru Voda, s-au prezentat opt cetațeni romani,+ cu varste cuprinse intre 21 și 45 de ani, pasageri intr-un microbuz de transport persoane si intr-un autoturism personal. Aceștia au prezentat autoritatilor competente,…