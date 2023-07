12 români au fost declaraţi anul acesta TEZAURE UMANE VII Programul TEZAURE UMANE VII al Ministerului Culturii vizeaza identificarea si recunoasterea la nivel national a celor care sunt creatori si pastratori ai valorilor traditionale si care fac, prin talentul si efortul lor, dovada caracterului exceptional al performarii, fiind capabili sa transmita un anumit element de patrimoniu imaterial, in forma si cu mijloacele traditionale nealterate, contribuind, astfel, la asigurarea viabilitatii acestuia in cadrul comunitatilor. TEZAURE UMANE VII a pornit ca o initiativa UNESCO pentru salvgardarea, pastrarea si transmiterea patrimoniului cultural imaterial.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

