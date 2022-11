Stiri pe aceeasi tema

- Un militar francez a fost gasit mort, duminica dimineața, intr-o camera de hotel din București. Barbatul ar fi fost injunghiat, conform primelor informații din ancheta. Militarul, de 41 de ani, era cazat la un hotel din nordul Capitalei, in zona Piața Presei. El a fost gasit de o camerista care venise…

- Mii de oamenii protesteaza, joi, in Capitala nemultumiti de preturile ridicate la energie, de neaplicarea Legii Salarizarii si blocarea negocierilor colective, anuntand ca, in cazul in care solicitarile nu vor fi rezolvate, se vor intoarce „de zece ori mai multi”, pentru a cere schimbarea Guvernului.…

- PSD cere Parchetului European, condus de Laura Codruța Kovesi, sa investigheze modul in care miniștrii USR ai Sanatații au achiziționat vaccinurile anti-COVID. ”PSD considera ca anuntul Parchetului European (EPPO), care a confirmat ca are in curs de desfasurare o investigatie cu privire la achizitia…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul prin care se ia act de demisia lui Sorin Cimpeanu din funcția de ministru al Educației și prin care se constata incetarea funcției de membru al Guvernului. Șeful statului a semnat și decretul prin care il desemneaza ministru interimar al Educației…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat vineri, 23 septembrie, un decret prin care și-a marit salariul cu 4%. De o majorare similara beneficiaza alți oficiali de rang inalt din Rusia. Astfel, prin decretul semnat vineri, incepand de la 1 octombrie, salariile lui Vladimir Putin, ale premierului Mihail…

- Romsilva are, de miercuri, 31 august, un nou director general, Daniel Nicolaescu, care vine de la Valcea. Deși este deținatorul unui portofoliu impresionant in domeniul padurilor, instalarea lui Nicolaescu in funcție vine dupa inlocuirea fostului director, George Mierlița, de catre CA-ul Romsilva, la…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat, dupa ședința de Guvern, ca aproximativ un milion de bugetari vor primi, de la 1 august, in medie, cu 150 de lei mai mult la salariu. Aceasta suma reprezinta patrimea cu care Executivul a promis ca va majora veniturile angajaților la stat. Impactul bugetar pentru…

- Proiectele noilor legi ale justiției sunt adoptate, miercuri, in ședința de guvern, a anunțat premierul Nicolae Ciuca. De aprobarea lor depind ridicarea MCV, Mecanismul de cooperare și de verificare, dar si bani din PNRR. Pe de alta parte, unii magistrati au criticat forma propusa de ministerul Justitiei…