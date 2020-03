12 persoane reţinute în urma raziei cu 150 de polițiști și jandami, între clanuri Politistii au retinut, marti, in urma raziei din localitatile dambovitene Matasaru si Mogosani, 12 persoane banuite de lovire si alte violente, distrugere, violare de domiciliu si tulburare a ordinii si linistii publice, informeaza IPJ Dambovita. Cei retinuti au fost implicati acum cateva zile intr-un scandal si au provocat distrugeri si unei autospeciale SMURD chemata la fata locului, potrivit Agerpres.ro. Citește și: Ciolacu: ‘PSD va vota joi’ "In sarcina celor 12 persoane s-a retinut ca, la data de 1 martie a.c., pe fondul consumului de bauturi alcoolice, s-ar fi agresat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

