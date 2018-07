Stiri pe aceeasi tema

- Echipajele medicale ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov intervin, sambata seara, la un Complex Comercial din Sercaita, unde peste douazeci de persoane prezinta simptome de toxiinfectie alimentara. Cel putin sase persoane vor fi transportate la spital.

- Gradinita Brandusa, din sectorul 3 al Capitalei, si-a redeschis luni portile dupa ce mai multi micuti au ajuns pe 1 iunie la spital cu toxiinfectie alimentara. Parintii au declarat luni ca daca micutii nu vor primi mancare in institutia de invatamant, ii vor lua acasa inainte de pranz.

- Politistii Sectiei 11 si reprezentanti ai DSP si ANSVSA efectueaza, vineri, verificari si recoltare de probe la o gradinita din Sectorul 3, dupa ce 10 minori de la unitatea de invatamant s au prezentat la un spital pediatric de urgenta intrucat prezentau semne ale unei posibile toxiinfectii alimentare,…

- Patru copii s-au prezentat impreuna cu parintii, in noaptea de joi spre vineri, la spital, cu simptome ce indicau o posibila toxiinfectie alimentara, toti fiind scolarizati la Gradinita Brandusa din Sectorul 3 al Capitalei. Ulterior, alti sase copii de la aceeasi gradinita au ajuns la spital.

- Avocatul Poporului s a sesizat din oficiu si efectueaza o ancheta atat in cazul copiilor de la scoala din satul Doftana, judetul Bacau, internati in spital cu simptome de toxinfectie alimentara, cat si in legatura cu situatia de la Iasi, unde 134 de persoane au contractat bacteria Salmonella, dupa ce…

- Politia ieseana a intocmit un dosar penal dupa ce, in cursul saptamanii trecute, 134 de persoane au ajuns la spital cu toxiinfectii alimentare din cauza maionezei din shaorma. Politistii s au autosesizat si au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii de comercializare de produse alterate in cadrul…

- Alerta in orașul Onești di județul Bacau, dupa ce 24 de copii au ajuns la spital cu toxiinfecție alimentara(CITEȘTE ȘI: COD GALBEN DE VIJELII IN MAI MULTE ZONE DIN ȚARA!) Potrivit rtv.net, micuții au fost duși de urgența la spital, acuzand simptome de toxiinfecție alimentara. Copiii mancasera produse…

- Mai multi elevi au fost preluati de ambulante dupa ce au mancat de la un fast food situat langa scoala.Mai exact, 24 de copii din judetul Bacau s au intoxicat si au fost dusi de urgenta la spital. ...