12 persoane cu Covid în Romanești. Oamenii au mințit autoritățile 12 persoane din cartierul craiovean Romanești au fost testate pozitiv pentru coronavirus. Este vorba despre membrii unei familii de romi intorși in țara din Anglia și care ar fi trebuit sa se afle in izolare. Membrii familiei au incalcat mai multe prevederi legale, de la fals in declarații la nerespectarea masurii izolarii. In plus, unii dintre ei au devenit agresivi la spital, fiind nevoie de intervenția forțelor de ordine. Cu toate acestea, pana marți dupa-amiaza, nu fusese aplicata nicio sancțiune. Din izolare, cu copilul la Urgențe Inițial, surse GdS au transmis informația ca un copil de 5… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O intreaga familie din Craiova a ajuns la spital infectata cu coronavirus: sapte copii si cinci adulti. Primul membru al familiei care a fost depistat pozitiv a fost un copil in varsta de cinci luni. Mama si bunica au primit si ele acelasi rezultat dupa ce au fost testate. Ancheta epidemiologica…

- Mai multe surse GdS confirma ca 12 persoane din cartierul craiovean Romanești ar fi fost testate pozitiv pentru coronavirus. Este vorba despre membrii unei familii de rromi intorși in țara din Anglia și care s-ar fi aflat in izolare. In noaptea de luni spre marți, un copil de 5 luni s-a simțit rau,…

- Secțiile din Sarari ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia“, care urmeaza sa primeasca bolnavi COVID-19, nu au terapie intensiva unde sa poata fi tratați bolnavii a caror stare se agraveaza. In planul alb elaborat de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Dolj, nu este prevazuta secție ATI pentru…

- Maternitatea „Filantropia“ din zona Schmidt nu va prelua paciente suspecte sau confirmate cu noul coronavirus, deși aceasta ar fi fost propunerea inițiala a Direcției de Sanatate Publica (DSP) Dolj. In cele din urma, dupa mai multe apeluri, inclusiv din partea primarului Mihail Genoiu, maternitatea…

- Situația in Vrancea, conform Institutia Prefectului judetul Vrancea La nivelul județului Vrancea, in data de 27 martie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 2775 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu, dintre care 306 au intrat sub aceasta masura in ultimele 24 de…

- Masurile luate de autoritați in lupta impotriva raspandirii coronavirusului afecteaza și bolnavii cu alte afecțiuni. Conform ordinelor venite de la nivel central, unitațile medicale iși reorganizeaza activitatea, pentru a fi pregatite in cazul creșterii exponențiale a cazurilor de persoane infectate…

- Cresc cifrele pe toate planurile: 40 de persoane se afla in izolare la Ocna Mureș, avem primul caz de infectare cu coronavirus la nivel de județ, 260 de cazuri de infectare la nivel național iar in Italia este cea mai neagra zi de cand a inceput pandemia: 475 decese in ultimele 24 ore! La nivel național…

- Cel de-al doilea test pentru coronavirus efectuat barbatului de 51 de ani din Caracal diagnosticat cu virusul Covid-19 a iesit pozitiv, au anunțat marți dimineața autoritațile din Dolj. Acesta va ramane internat in Spitalul de Boli Infecțioase din Craiova.Barbatul de 51 de ani din Caracal,…