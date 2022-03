Douasprezece perchezitii au fost facute la locuinte unor persoane banuite de trafic de minori, proxenetism si pornografie infantila, in judetele Constanta si Hunedoara. Patru persoane sunt cercetate in acest caz, fiind suspectate ca, din iulie 2021 si pana in februarie 2022, au obtinut foloase materiale de pe urma practicarii prostitutiei de catre patru tinere, anunța news.ro.

