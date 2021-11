Stiri pe aceeasi tema

- 29 de medici și specialiști in sanatate publica vor oferi informații, sambata, despre vaccinare. Este cel mai mare eveniment dedicat informarii cu privire la vaccinarea impotriva COVID-19. „Ce...

- Facultatea de Construcții, impreuna cu Universitatea Shenyang Jianzhu China organizeaza cea de-a 16-a ediție a Conferinței științifice internaționale „CIBv - Civil Engineering and Building Services 2021”. In acest an evenimentul se va desfașura online. Scopul conferinței este de a promova schimburile…

- Incepand din data de 15 noiembrie, in Letonia, doar cadrele didactice care au certificat de vaccinare impotriva coronavirusului vor putea preda cursuri fața in fața. Asta dupa ce Guvernul de la Riga a introdus imunizarea obligatorie a personalului din invațamant, relateaza radiodifuzorului public local…

- Numarul persoanelor vaccinate complet in rindul celor care au murit din cauza coronavirusului in prima jumatate a anului 2021 a fost de un procent, relateaza News. Din 51281 cazuri de decese de coronavirus in Anglia intre 2 ianuarie și 2 iulie 2021, 640 (1,2 la suta) au fost persoane care au primit…

- Britanicul Andy Murray, fost lider al clasamentului ATP, a declarat ca jucatorii ar trebui sa se vaccineze împotriva coronavirusului, deoarece ei au o responsabilitate fata de public, informeaza bbc.com.Murray este de parere ca sportivii trebuie sa se imunizeze pentru ca merg la turnee…

- PSD cere Guvernului sa renunte la ipoteza in care elevii nevaccinati urmeaza obligatoriu cursurile online, in cazul in care apar cazuri de COVID-19 intr-o clasa. „O astfel de abordare, enuntata ca scenariu de ministrul Educatiei, este profund discriminatorie si incalca dreptul fundamental…

- Hipersensibilitatea la substanța activa sau la oricare dintre excipienții produsului este contraindicația valabila pentru toate cele 4 vaccinuri aprobate, transmit, luni, reprezentanții CNCAV. Trebuie sa amane vaccinare și persoanele care au o infecție sau o afecțiune febrila. Hipersensibilitatea la…

- Ministerul Sanatații anunța ca 70% din medicii din spitalele publice sunt vaccinați impotriva COVID-19 (25.387 de medici din totalul de 36.312 incadrați), 69% (25.040 de medici) cu schema completa.In total, 59.48% din personalul medical aflat in contact cu pacienții - medici, asistenți medicali, infirmieri,…