- Informatia este una cât se poate de serioasa. Tribunalul Militar Cluj a decis în data de 31 iulie 2018 ca 12 ofiteri SRI de la SRI Brasov sa fie urmariti penal pentru constituirea unui grup infractional organizat, fals intelectual si abuz în

- Miercuri seara incepe Festivalul Cerbul de Aur 2018. Evenimentul este așteptat cu sufletul la gura de fani, mulți dintre aceștia luand cu asalt Piața Sfatului pentru a-i vedea la repetiții pe artiștii lor favoriți. Agitație și atmosfera de sarbatoare la Brașov, in Piața Sfatului, unde, miercuri seara,…

- Magistratii simleuani s-au pronuntat, zilele trecute, in dosarul celor trei braconieri salajeni trimisi in judecata pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor. Doar unul dintre ei a fost trimis dupa gratii, ceilalti primind pedepse cu suspendare sub supraveghere. Marian Mudure a fost achitat…

- Gheorghe Ciuhandu, achitat in prima instanta in dosarul finantarii ilegale a echipei de fotbal Poli Timisoara; fostul secretar al Primariei, singurul condamnat Fostul primar al municipiului Timisoara, Gheorghe Ciuhandu, dar si viceprimarul Adrian Orza, precum si alti functionari din cadrul…

- Curtea Suprema a decis vineri achitarea fostei sefe a DIICOT, Alina Bica, acuzata de abuz in serviciu si luare de mita in dosarul retrocedarilor frauduloase de la ANRP. In acelasi dosar, Dorin Cocos a fost condamnat la 3 ani si o luna cu executare.

- Sentinta data in luna martie a acestui an de Tribunalul Prahova, prin care judecatorii permiteau intrarea in procedura generala a falimentului si dizolvarea SC Asesoft International, companie despre care procurorii DNA sustin ca ar fi controlata de Sebastian Ghita, a fost anulata definitiv de Curtea…

- Instanta Curtii de Apel Ploiesti a decis sa amane pronunțarea in dosarul in care sunt judecate 12 persoane, intre care si fostul prefect , Paul Beganu. Urmatorul termen a fost stabilit pentru data de 28 iunie , atunci cind e foarte posibil sa sa dea o solutie inainte de inceperea vacanței judecatorești.…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Ialomița incep sa piarda in instanța puținele dosare prin care au incercat sa inlature mica corupție la nivelul județului. Recent, Curtea de Apel București a pus in libertate o parte dintre agenții Postului de Poliție Bordușani, anchetați și arestați preventiv…