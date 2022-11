Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, la 14 noiembrie este marcata Ziua Mondiala a Diabetului Zaharat. Aceasta zi are loc la nivel internațional, la inițiativa Federației Internaționale de Diabet (IDF), cu sprijinul Organizației Mondiale a Sanatații si a fost propusa in 1991 ca raspuns la creșterea alarmanta a frecvenței…

- STOP TRAFICULUI DE PERSOANE, 18 octombrie Ziua Europeana de lupta impotriva traficului de persoane, desemnarea acestei date de catre Comisia Europeana in anul 2007 constituie un pas important pentru prevenirea și combaterea traficului de persoane, urmarindu-se creșterea gradului de conștientizare a…

- La peste doi ani dupa ce a decretat urgenta mondiala, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si-a reunit joi comitetul pentru pandemia de COVID-19 pentru a evalua daca trebuie mentinut cel mai inalt grad de alerta in fata virusului, relateaza France Presse, informeaza Agerpres. Fii la curent…

- "Veti avea mainile patate de sange daca renuntati la lupta impotriva COVID", avertizeaza natiunile bogate un inalt oficial al Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Consilierul principal al OMS, Bruce Aylward, a avertizat ca natiunile mai bogate nu trebuie sa faca un pas in spate in abordarea COVID ca problema…

- Cercetatorii de la Universitatea din Oxford susțin ca vaccinul R21 are potențialul de ”a schimba lumea”, dupa ce testele au aratat ca ofera protectie de pana la 80% impotriva acestei boli mortale, transmite BBC. Malaria inca face mai mult de 400.000 de victime in fiecare an, afectand in mare parte bebeluși…

- Dupa ce acum o saptamana USR l-a acuzat pe Alexandru Rafila ca a dat „pe șest” zeci de milioane de euro pentru consultanța catre OMS, Emanuel Ungureanu depune astazi, 24 august, o reclamatie la ANI impotriva ministrului Sanatatii. „Urmeaza DLAF și DNA”, a adaugat deputatul USR. Potrivit unui comunicat…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a avertizat miercuri ca vaccinul impotriva variolei maimutei nu este un panaceu pentru sanatatea publica, dupa ce au fost raportate cazuri de imbolnavire post-vaccinala. transmite DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

