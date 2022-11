12 noiembrie 2022 – Mesajul zilei pentru vibrația și claritatea ta Noile energii scalda planeta, ne introduc in noile dimensiuni si ni se transmit informatii noi pentru a naviga in calatoria noii vieti. Iata raspunsuri de la Grace Solaris lucrator de lumina si mesager din taramurile superioare, in traducerea Mihaelei Dan . 12 noiembrie 2022 – Mesajul zilei pentru vibrația și claritatea ta Uneori te afli in situatii care in urma cu cateva saptamani sau cu cateva luni ti-ar fi “apasat butoanele” si constati ca acum nu te mai lasi provocat, nu mai reactionezi (emotional), ci raspunzi intr-un mod echilibrat. Si atunci iti dai seama ca ai evoluat. Iata mesajul zilei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

