12 motive împotriva stării de alertă. Tu ce zici? Deputatul Varujan Vosganian, purtator de cuvant al ALDE, a publicat, luni, 12 motive pentru care se declara categoric impotriva oricarei intenții a Guvernului de a prelungi starea de alerta. ”M-am saturat de permanentele amenințari cu catastrofe epidemiologice care nu au loc niciodata”, spune acesta. „De ce sunt categoric impotriva oricarei intenții de a prelungi starea de alerta pe intreg teritoriul țarii dupa 15 iunie: 1) Pentru ca m-am saturat de permanentele amenințari cu catastrofe epidemiologice care nu au loc niciodata; 2) Pentru ca in peste 90% din teritoriul țarii nu mai exista nici… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

