- Ordonanța privind creșterea taxelor, adoptata de Guvern vineri, are și masuri care intra in vigoare de luni – 18 iulie, pe langa cele care au termen de 1 august și 1 ianuarie 2023. Consultantul fiscal Adrian Bența a facut o analiza a OG 16/2022.

- Guvernul a adoptat vineri ordonanța prin care cresc mai multe taxe in Romania. Ministerul Finanțelor a venit cu lista de masuri adoptata. Bineințeles, daca au bagat vreo „șoparla” in document, vom afla dupa ce se va publica in Monitorul oficial.

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Scade plafonul pentru microintreprinderi, modificari la facilitațile fiscale in construcții Ministerul Finanțelor a pus in dezbatere publica principalele modificari fiscale. Unele vor intra in vigoare de la 1 august 2022, altele de la 1 ianuarie 2023, iar pentru unele…

- Pragul la microintreprinderi urmeaza sa fie redus la 500.000 euro, TVA-ul va crește la de la 9 la 19% pentru bauturile care conțin zahar, TVA-ul in Horeca va crește de 5 la 9%, iar impozitul pe dividende urca de la 5% la 8%, potrivit unui proiect de Ordonanța realizat de Ministerul Finanțelor.

- Noutați din iulie 2022: Ce modificari fiscale au intrat in vigoare de la inceputul lunii Noutați din iulie 2022: Ce modificari fiscale au intrat in vigoare de la inceputul lunii De la 1 iulie 2022, apar destul de multe noutați, in materie de fiscalitate, in Romania. Printre altele, tichetele de masa…

- Coalitia de guvernare a finalizat, miercuri seara, lista masurilor de modificare la Codul Fiscal, care ar urma sa fie aprobate intr-o sedinta de guvern, saptamana viitoare. Liderii coalitiei nu au ajuns la un acord pe introducerea impozitului progresiv, in schimb acciza la tigari creste de la 1 august…

- Premierul Nicolae Ciuca a prezentat conducerii PNL mai multe masuri fiscale agreate in coalitia de guvernare, printre care mentinerea cotei unice, supraimpozitarea alcoolului, a tutunului, a jocurilor de noroc si a baturilor cu zahar, au declarat, pentru Adevarul, surse liberale.

- Guvernul a adoptat cateva modificari fiscale, precum extindereaa aplicarii amnistiei din Ordonanța 6/2019, prelungirea taxarii inverse in vederea combaterii fraudei in domeniul TVA, pedepse mai mari pentru contrabanda.