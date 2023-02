Stiri pe aceeasi tema

- Doua vehicule de infanterie Puma ale Armatei Germane s-au ciocnit, in timpul unui antrenament. Purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii a anunțat ca poliția militara a lansat o ancheta, potrivit Reuters.Oficialul german a precizat ca unul dintre militari a fost ranit grav la spate și a fost transportat…

- Razboi in Ucraina, ziua 341. In urma deciziei Germaniei de a livra tancuri Ucrainei, lidera Partidului Social-Democrat german (SPD), aflat la guvernare, nu a exclus in mod explicit sustinerea Ucrainei cu avioane de lupta.

- Sute de militari francezi se antreneaza in Poligonul Smardan, din Galați, intr-un amplu exercițiu cu peste 200 de vehicule de razboi. Exercițul se desfașoara pana pe 27 ianuarie, iar scopul principal este testarea capacitaților de intervenție și executarea unei misiuni de lupta. Scenariul este fictiv,…

- Miercuri, 25 ianuarie, Guvernul german a anuntat ca va livra Ucrainei tancurile sale Leopard 2, depasind indoielile cu privire la trimiterea acestui armament greu despre care Kievul spune ca este crucial pentru a face fata invaziei ruse si pe care Moscova il considera o provocare inutila, relateaza…

- Parlamentarii americani au insistat duminica, 22 ianuarie, pe langa guvernul SUA sa livreze Ucrainei tancurile principale de lupta M1 Abrams, afirmand ca pana și trimiterea unui numar simbolic al acestor blindate la Kiev ar fi suficienta pentru a-i determina pe aliații europeni sa faca același lucru,…

- Un accident deosebit de grav a avut loc in Senegal acolo unde cel putin 40 de persoane au murit, iar alte 87 au fost ranite dupa o coliziune intre doua autobuze. Tragedia a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, la ora locala 03.15, in apropiere de orasul Kaffrine, la 250 km sud-est de […] The…

- Douazeci și cinci de soldați ucraineni și unul estonian au fost internați sambata seara in spital dupa ce autobuzul lor s-a ciocnit de un camion in Letonia, a informat duminica postul public eston ERR, citat de Reuters.

- Ministrul rus de externe a declarat marți (15 noiembrie) ca a avut discuții cu liderii Franței și Germaniei, Emmanual Macron și Olaf Scholz, pe tema conflictului din Ucraina, și a acuzat Kievul ca prelungește orice posibila rezolvare. Intr-o declarație comuna a liderilor G20, consultata de Reuters,…