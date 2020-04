Stiri pe aceeasi tema

- Dintre contractele de munca suspendate, 302.288 sunt din industria prelucatoare, 191.837 din comertul cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor si 118.874 din hoteluri si restaurante In ceea ce priveste contractele individuale de munca incetate, numarul acestora…

- Un pachet de cinci masuri care urmeaza a fi decontate din fonduri europene si care insumeaza 810 milioane de euro, respectiv 3,9 miliarde lei, a fost deja aprobat de Guvern, a informat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, precizand ca acesta este doar un prim pachet de masuri.

- "La nivel national ANOFM are in acest moment 34.000 solicitari de la companii pentru aproape 300.000 angajati. ANPIS au inregistrat putin peste 35.000 cereri. Ele in acest moment sunt in prelucrare. Cand avem rectificarea bugetara se va si procesa platile. Desi am comunicat simplitatea, intampinam…

- Ministerul Muncii a actualizat, luni, situația contractelor de munca suspendate sau incetate, in contextul epidemiei COVID-19 și celor mai recente masuri stabilite de stat. Potrivit raportului, peste un milion de romani intra in șomaj. Sunt peste 900.000 de contracte individuale de munca suspendate…

- Cele mai recente date publicate de Ministerul Muncii arata ca peste 1 milion de romani sunt trimiși in șomaj la data de 6 aprilie. Dintre aceștia, peste 950.000 au contractale de munca suspendate, iar 190.000 sunt contracte individuale de munca...

- Numarul cumulat al contractelor de munca suspendate si incetate inregistrate de la introducerea starii de urgenta a depasit un milion, potrivit cifrelor publicate joi de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.Astfel, numarul contractelor individuale de munca suspendate inregistrate joi la…

- Conditii de intrare in somaj tehnic si de plata a indemnizatiilor din bugetul asigurarilor pentru somaj. Care sunt angajatii care vor beneficia de aceasta reglementare Guvernul a stabilit ca in timpul starii de urgenta, pentru perioada suspendarii contractului individual de munca din initiativa angajatorului,…