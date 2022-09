Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Primariei Municipiului Reghin a atribuit, in data de 2 august 2022, societații Trovainstal SRL Targu Mureș, un contract in valoare de 3.135.410 de lei, fara TVA, pentru execuția lucrarilor de modernizare a Gradiniței cu Program Prelungit nr. 3 din Reghin, informeaza www.licitatiapublica.ro.…

- Conducerea Primariei orașului Ungheni a atribuit, recent, companiei Maricris Rent Cons SRL Targu Mureș, un contract in valoare de 3.481.913 de lei, fara TVA, pentru execuția lucrarilor de construcții și instalații pentru obiectivul "Amenajare teren de sport in localitatea Morești, județul Mureș", informeaza…

- Cladirea centrala a Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș face obiectul unei reabilitari consistente care se va incheia in toamna acestui an, a anunțat marți, 9 august, senatorul social-democrat Leonard Azamfirei, rectorul instituției.…

- ADR Centru continua contractarea proiectelor Regio și alocarea de fonduri pentru reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in comunitațile din Regiunea Centru. Doua noi contracte s-au semnata in cursul lunii iulie, numarul total de proiecte in implementare ajungand…

- Conducerea Primariei comunei Livezeni a atribuit, in data de 9 iunie 2022, societații Pro Ex SRL Targu Mureș, un contract in valoare de 1.335.750, fara TVA, pentru furnizare de servicii de proiectare tehnica și execuție lucrari privind obiectivul de investiție "Modernizarea infrastructurii rutiere in…

- Conducerea Primariei comunei Livezeni a atribuit, in data de 9 iunie 2022, societații Romaris SRL Targu Mureș, un contract in valoare de 1.003.800 de lei, fara TVA, pentru lucrari de reparații drumuri pentru strazile de pe raza comunei Livezeni, informeaza www.licitatiapublica.ro. "Avand in vedere starea…

- In zona centrala a municipiului Targu Mureș se schimba stratul de uzura al asfaltului pe anumite porțiuni cu probleme, a anunțat joi, 16 iunie, Soos Zoltan, primarul municipiului Targu Mureș. "Astazi incepand cu ora 19.30 incep lucrarile de frezare, urmand ca vineri, incepand cu orele 19.30 sa se toarne…

- Zilele trecute a fost depus spre finanțare proiectul privind achiziția a 18 autobuze electrice care vor deservi transportul din zona limitrofa a municipiului Targu Mureș. Un prim pas in acest sens a fost facut in luna mai cand edilii celor 8 primarii din zona metropolitana au semnat un acord de parteneriat.…