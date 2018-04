V. S. Guvernul Romaniei a aprobat alocarea sumei de 11,94 milioane de lei pentru județul Prahova, in vederea sprijinirii autoritaților locale și familiilor afectate de alunecarile de teren sau de inundațiile produse in luna martie. Potrivit informațiilor furnizate de Instituția Prefectului Prahova, Consiliului Județean Prahova i-a fost alocata suma de 3,179 milioane de lei pentru consolidarea și refacerea DJ 102N in zona pod Rotari, punct Tudorache-comuna Ceptura și pentru consolidarea și refacerea DJ 219 in mai multe puncte din comuna Predeal Sarari. Comunei Brebu i-a fost repartizata suma de…