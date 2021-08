12 milioane de euro în sprijinul mass-mediei de știri și al sferei publice a UE Comisia a publicat patru noi cereri de propuneri menite sa stimuleze o sfera publica dinamica și diversificata și sa promoveze accesul cetațenilor la informații fiabile in intreaga UE. O cerere de propuneri va sprijini conținutul media multilingv privind chestiunile europene prin intermediul platformelor digitale, iar celelalte vizeaza creșterea producției de conținut in acest domeniu prin intermediul unei rețele de posturi de radio . In plus, un proiect-pilot va sprijini rețelele media pentru tineret care produc conținut care indeamna la reflecție cu privire la chestiunile curente prin intermediul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

- 256 de romani plecați in strainatate au ales sa se intoarca acasa și sa se faca fermieri. Au cerut finanțari prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale de peste 10,5 milioane de euro. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a primit 256 de cereri de finanțare in valoare totala de peste…

- 256 de cereri de finanțare, in valoare de aproximativ 10,5 milioane de euro, au fost depuse de tineri care au revenit in țara din strainatate pentru a-și dezvolta ferme in localitațile din care provin. Este vorba despre fonduri europene care ar urma sa fie alocate prin intermediul submasurii 6.1 – Diaspora…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca a deschis o investigatie aprofundata pentru a evalua daca masurile de sprijin date de autoritatile romane companiei aeriene TAROM sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate intreprinderilor aflate in dificultate, se arata intr-un comunicat al…

- Restructurarea companiei Tarom printr-o finanțare publica de aproximativ 190 de milioane oferita de statul roman a intrat in atenția Comisiei Europene care verifica daca sunt respectate normele UE privind ajutoarele de stat, potrivit unui comunicat de presa emis luni de Comisia Europeana.Normele UE…

- Comisia Europeana a deschis o investigație pentru a evalua daca masurile de sprijin acordate de autoritațile romane companiei aeriene TAROM sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate intreprinderilor aflate in dificultate, a anunțat, luni, executivul european. Compania romana de…

- Comisia a anunțat astazi, 22 iunie, noi cereri de propuneri pentru a sprijini formarea, dezvoltarea competențelor și evoluția carierei cercetatorilor in cadrul Acțiunilor Marie Sklodowska-Curie (MSCA), programul emblematic de finanțare al UE din cadrul programului Orizont Europa, dedicat invațamantului…

