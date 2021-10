Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Ala Nemerenco, neaga informatiile precum ca in spitalele municipale nu ar exista locuri libere pentru pacienții Covid pozitivi. Ministrul spune ca de la inceputul pandemiei, cele mai multe consumabile au fost transmise anume spitalelor din capitala. „La Centrul Covid de la Moldexpo…

- „Daca nu ramanem solidari o sa fie extrem de complicat sa depașim acest val patru. Putem sa marim cat vrem numarul de paturi ATI, dar lupta nu o sa fie caștigata.Varianta Delta are o capacitate extraordinara de a genera mii de cazuri. Sunt multe persoane predispuse. Ne uitam la raportarile zilnice,…

- Dupa un sezon estival cu puține restricții, secțiile de terapie intensiva din spitalele din țara s-au umplut pana la refuz. Statisticile arata ca tot mai multe persoane pierd lupta cu noul coronavirus. Medicii susțin ca pacienții care ajung sa dezvolte forme severe ale bolii au ignorat unele simptome…

- Niciun pacient transferat din Spitalul de Boli Infecțioase Constanța in alte spitale, dupa tragedia de vineri, nu a murit, anunța prefectul județului Constanța, Silviu Coșa. Silviu Coșa a declarat, sațmbata, ca la Prefectura a avut loc o ședința in urma unei hartii venite de la Corpul de Control…

- Ministrul Sanatatii susține ca a finalizat o achizitie publica de 10.600 de flacoane de Tocilizumab, medicament necesar pentru tratarea formelor grave de COVID-19, a iar in aceste zile, spitalele care trateaza pacienți cu forme severe de boala vor primi 2000 flacoane de 400 mg și 6436 flacoane de 80…

- Ministerul Sanatatii anunta, joi, ca sunt libere 109 locuri la ATI pentru pacientii infectati cu coronavirus in stare grava, dintre care trei sunt in Bucuresti. La nivel național exista circa 1.000 de locuri alocate, insa Romania dispunea de 4.000 de paturi ATI la intrarea in pandemie. Ministerul…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a afirmat, luni seara, ca exista o vina a personalului medical care elibereaza certificate de vaccinare in fals, insa vina trebuie dovedita. Aceasta a explicat ca, de cand se folosesc certificatele de vaccinare, au fost transmise catre organele de ancheta peste 370…

- Premierul Romaniei anunta ca va trimite Corpul de Control la mai multe institutii, dupa ce Digi24 a publicat o ancheta in care demasca o retea de falsificatori de certificate de vaccinare impotriva COVID-19.