12 lucruri interesante despre nuci

Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Diaconu: “Se intampla lucruri din astea de culise și lumea merge mai departe. Nu e un subiect de pus pe masa publica.” ● „Eu fac legile”. George Simion a agresat jandarmi sub privirile angajaților STB carora le-a confiscat protestul ● De ce refuza romanii salarii de 5.000 de lei pe santierul…

- Timpul de așteptare pentru accesul rutier in Turcia din Bulgaria este de 6 - 8 ore, iar din Bulgaria in Grecia de cel puțin doua ore, avertizeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din Romania. Situația a aparut din cauza fluxului mare de turiști. In contextul intarzierilor inregistrate la unele…

- Un avion trimis de Moscova pentru a-i lua pe diplomatii expulzati din Spania si din Grecia a fost nevoit sa faca un ocol de 15.000 de kilometri din cauza interdictiilor care vizeaza zborurile din Rusia, arata datele FlightRadar, potrivit The Guardian.

- O femeie din Grecia, de 33 de ani, Roula Pispirigou, este acuzata de uciderea fiicei sale de noua ani, iar politistii au declansat investigatii cu privire la moartea celorlalti copii ai sai, scrie observatornews.ro. Fetita ei de 9 ani, Georgina, a suferit o serie de convulsii in aprilie 2021, ramanand…

- Fostul ministru Elena Udrea urmeaza sa fie audiata, miercuri, la Blagoevgrad de trei judecatori, in cadrul procesului de extradare. Decizia nu va fi definitiva și poate fi contestata la o instanța superioara. Elena Udrea va sta in arest preventiv cel puțin pana joi, cand va fi judecata contestația pe…

- OrtodoxeSf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit si Ermis; Sf. Ier. Celestin, episcopul RomeiGreco-catoliceSf. ap. Irodion, Agab, Ruf, Asincrit, Flegon si Hermas - apostoli din cei 70; Sf. papa CelestinRomano-catoliceSs. Iulia Billiart, calug.; Dionisie, ep.Sfintii Apostoli Irodion, Agav, Ruf, Flegon,…

- OrtodoxeSf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit si Ermis; Sf. Ier. Celestin, episcopul RomeiGreco-catoliceSf. ap. Irodion, Agab, Ruf, Asincrit, Flegon si Hermas - apostoli din cei 70; Sf. papa CelestinRomano-catoliceSs. Iulia Billiart, calug.; Dionisie, ep.Sfintii Apostoli Irodion, Agav, Ruf, Flegon,…

- Te-ai intrebat vreodata care este originea unei cruci de farmacie sau de ce farmaciile au ales acest simbol pentru promovare, in loc de oricare altul? Ai fost curios sa afli de ce o cruce cu LED-uri care semnalizeaza o farmacie foloseste, preponderent, culoarea verde si nu o alta nuanta? Despre toate…