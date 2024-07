Stiri pe aceeasi tema

- 1608 – Samuel de Champlain fondeaza Quebec City, Canada. 1775 – George Washington preia comanda Armatei Continentale in Cambridge, Massachusetts. 1819 – Primul vapor traverseaza Oceanul Atlantic, SS Savannah, ajunge la Liverpool, Anglia. 1863 – Batalia de la Gettysburg se incheie cu victoria Uniunii…

- Activista ecologista Greta Thunberg a fost amendata in tara ei natala, Suedia, pentru nerespectarea ordinelor Politiei dupa ce a blocat o intrare in Parlament in doua randuri in luna martie, a transmis miercuri tribunalul districtual din Stockholm, informeaza Agerpres, care preia Reuters.Greta Thunberg…

- In iunie 2022, Richard Haass, președintele Council on Foreign Relations, scria , in paginile Foreign Affairs, revista amintitului think tank, ca razboiul din Ucraina va fi unul „lung” și ca ”vom lupta” cu toții. Nu trecusera nici doua luni de la eșecul negocierilor de la Istanbul dintre Rusia si Ucraina,…

- 30 aprilie 2024 Atentionare de calatorieRegatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord Perturbari ale activitatii politiei de frontiera din aeroportul Heathrow Londra Ministerul Afacerilor Externe MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul…

- 1986 – Accidentul nuclear de la Cernobil, Ucraina (pe atunci parte a URSS), una dintre cele mai grave catastrofe nucleare din istorie. 1937 – Bombardamentul Guernica, Spania, de catre aviația germana și italiana in timpul Razboiului Civil Spaniol. 1986 – Lansarea primului satelit romanesc, Goliat-1,…

- 1945 - a murit Benito Mussolini, conducatorul Italiei fasciste 1758 - S-a nascut James Monroe, al cincilea presedinte al Statelor Unite ale Americii intre anii 1817 si 1825. 1923 - A fost inaugurat stadionul Wembley din Londra. 1937 - S-a nascut S...

- O femeie din București și-a transformat apartamentul intr-o veritabila gradina botanica. In ultimii ani, a investit sume importante de bani, iar in prezent are peste 500 de ghivece cu plante. Gradina botanica in apartament: o femeie din București are in locuința o sera cu 500 de ghivece de plante In…

- Astazi, circulatia rutiera va fi inchisa pe strada Torino, tronsonul delimitat de strazile Napoli si Madrid, in intervalul orar 08:00 16:00. Echipele Confort Urban vor interveni cu utilaje pentru asfaltarea carosabilului.Potrivit Primariei Constanta, programul de reabilitare a carosabilului in cartierul…