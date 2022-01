12 ianuarie: 8.600 de cazuri de COVID în România, înregistrate în ultimele 24 de ore. Au fost anunțate 44 de decese 12 ianuarie: 8.600 de cazuri de COVID in Romania, inregistrate in ultimele 24 de ore. Au fost anunțate 44 de decese Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 12 ianuarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 8.600 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 44 decese. Nu sunt raportate decese anterioare. Vom detalia datele in buletinul informativ de la ora 13.00. Comparativ, marți, 11 […] Citește 12 ianuarie: 8.600 de cazuri de COVID in Romania, inregistrate in ultimele 24 de ore. Au fost anunțate 44 de decese in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

