Fata din avion și ziaristul pierdut în noapte

Sunt obsedat de ideea de a nu face rău intenționat cuiva, nu contează că e om sau animal. Am încercat să fac mult bine acolo unde am putut, dar credeți-mă, este foarte adevărată zicala aia cu facerea de bine și cu mama. Am pățit-o și am pățit-o rău. M-au ajutat mulți oameni de-a lungul vieții și unii încă… [citeste mai departe]