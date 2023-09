12 filtre rutiere, organizate pe șoselele din Vrancea Continua actiunile politistilor vranceni pentru reducerea riscului rutier pe drumurile publice din județul Vrancea. Astfel, in ultimele 24 de ore, polițiștii au acționat pentru siguranta traficului rutier si prevenirea accidentelor de circulatie, fiind folosite aparatele radar, aparatele etilotest si aparatele drugtest, pentru depistarea conducatorilor auto care incalca regimul legal de viteza sau aleg sa conduca […] Articolul 12 filtre rutiere, organizate pe șoselele din Vrancea apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

