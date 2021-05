12 elefanți captivi la circ au fost eliberați într-o rezervație din Florida Sentimentul de libertate este ceea ce 12 elefanți cunosc abia acum, dupa mult timp petrecut in captivitatea arenelor de circ. Elefanții vor fi eliberați in semi-salbaticie, intr-un sanctuar din Florida. Rezervația este specializata in reabilitarea animalelor din specii exotice care au trecut prin experiențe traumatizante. Elefanții au aparținut unuia dintre cele mai cunoscute circuri americane, care a fost inchis cu patru ani in urma. Este vorba despre 12 elefanți asiatici, mai mici și mult mai docili decat cei africani. Celor 12 animale care se bucura de sentimentul libertații, li se vor alatura… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

