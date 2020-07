Stiri pe aceeasi tema

- Peste 55% dintre romani cred in existența noului coronavirus, in timp ce 33% au dubii cu privire la existenta acestuia și 12% cred ca este o invenție, arata un studiu efectuat de compania de cercetare de piața Novel Research, la inițiativa Provident Financial Romania. Percepția difera in funcție de…

- Perceptia difera în functie de localitatea de resedinta. Daca în ce priveste românii din zona urbana procentul celor care cred ca virusul este o inventie este de putin peste 7%, în mediul rural procentul este dublu, de peste 16%. …

- Consiliul Judetean (CJ) Brasov, in parteneriat cu cinci spitale din judet, care trateaza bolnavi de COVID-19, si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC), va depune un proiect, in valoare de aproape 45 de milioane de lei, pentru finantare din fonduri europene, in vederea…

- Guvernul prezinta miercuri Planul National de Investitii si Relansare Economica, intr-un eveniment la care vor fi prezenti presedintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban si membrii Cabinetului. RECLADIM ROMANIA PLANUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII ȘI RELANSARE ECONOMICA Planul Național de Investiții…