- Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretele de rechemare pentru 12 ambasadori ai Romaniei, printre care si cei din Rusia, Turcia, Ungaria, Olanda sau Irak.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 11 septembrie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind rechemarea domnului Gabriel…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, l-a criticat, miercuri, pe șeful statului, dupa conferința de presa de la Cotroceni, unde Klaus Iohannis a primit intrebari legate de inceperea școlilor. Totodata, Ciolacu a subliniat faptul ca Iohannis trebuie sa iși dea seama ca este președintele ”tuturor” și nu este președintele…

- „Asta cred ca este foarte bine sa intrebați acolo, la partid” Sesiune de intrebari și raspunsuri: Jurnalist: Buna seara! Domnule Presedinte, in aceasta seara, in declarația de presa, ați facut inca o data apel la responsabilitate si in acest context as vrea sa va intreb despre responsabilitatea autoritaților,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 27 august a.c., urmatoarele decrete:Decret privind eliberarea din functia de judecator la Tribunalul Ilfov a domnului Gheorghe Negrescu ndash; pensionare, la data de 1 septembrie 2020;Decret privind eliberarea din functia de judecator a doamnei Monica…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca președintele Klaus Iohannis incalca flagrant constituția, iar daca forțele de opoziție nu vor lua in serios suspendarea acestuia, atunci ”Iohannis va juca țonțoroiul pe masa”.Citește și: OFICIAL - Marcel Ciolacu este președinte ales al…

- Deranjanta și pentru problematica administrarii statului, prezența președintelui Iohannis la Bruxelles, unde ar fi trebuit sa se afle primul-ministru Ludovic Orban. Este limpede ca președintele Iohannis nu rateaza nimic, insa fara a depași figurația din fotografiile oficiale. Poziția Romaniei prin președintele…

- Autor: Cornel NISTORESCU Klaus Iohannis s-a speriat. Populația l-a dat absent, iar numarul contaminaților este in creștere! Ce sa ma fac? Ce sa le zic? Cu ce sa-i liniștesc? Și, așa, a aparut discursul scris de niște netoți saraci cu duhul, scribalai fara idei, autori de cuvinte pentru recepții, congrese,…

- Mare anunț, mare, a facut premierul Ludovic Orban. Mult așteptatul program economic va fi prezentat miercuri, alaturi de Klaus Iohannis, a precizat, luni, premierul Ludovic Orban. „Prezentarea programului economic va avea loc miercuri, alaturi de președintele Romaniei, cu care am colaborat foarte apropiat.…