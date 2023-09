Potrivit buletinului Ministerului Sanatații, intre 28 august și 3 septembrie, 583 de persoane diagnosticate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 45 se afla in secții ATI, și au fost raportate 12 decese. In intervalul 28 august – 3 septembrie a.c., in țara noastra au fost inregistrate 4.772 de cazuri de Sars-Cov-2, transmite Ministerul Sanatații. Situația este mai ingrijoratoare in București-Ilfov, unde sunt internate 92 de persoane, dintre care 15 pacienți in secții ATI. Decese In același interval, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Sanatate Publica, au fost raportate…