- Cei 11 concurenți trimiși direct in finala de catre cei de acasa și semifinalistul ales de jurați, care a primit o a doua șansa, se vor lupta, astazi, de la 20.30, la Antena 1, in marea finala a celui de-al zecelea sezon iUmor.

- Andrei Garici a fost preferatul juraților, seara trecuta, la Antena 1, in semifinala iUmor din cel de-al zecelea sezon, astfel sa saptamana viitoare telespectatorii in vor putea urmari in marea finala, miercuri, de la 20.30, la Antena 1.

- Marea finala Te cunosc de undeva i-a facut pe Adriana Trandafir și Romica Tociu sa faca unul dintre cele mai spectaculoase momente din acest sezon al show-ului de la Antena 1. Aceștia s-au transformat in legendarii Minnelli și Joel Grey și au cantat piesa "Money".

- Marea finala Te cunosc de undeva! iși va desemna caștigatorul, sambata, de la ora 20.00, la Antena 1, intr-o gala spectaculoasa si emotionanta deopotriva. Dupa 14 saptamani de show și cateva luni bune de filmari și antrenamente, cei unsprezece concurenți ai celui de-al 16-lea sezon al transformarilor…

- Cea de-a patra editie a celui mai nou sezon iUmor, difuzata miercuri seara, intre orele 20.28 – 23.17, la Antena 1, a fost lider de audiența la nivelul publicului comercial din mediul urban! Astfel, la nivelul...

- Emisiunea de divertisment iUmor de pe Antena 1 a ajuns la ediția cu numarul 3. Incepand cu aceasta saptamana aceasta emisiune va fi difuzata miercurea, incepand cu ora 20;30. Iata care au fost cei mai tari concurenți ai ediției a treia, din 3 martie 2021. Ediția a treia a emisiunii iUmor – 3 martie…

- Cea de-a treia editie a celui mai nou sezon iUmor, difuzata miercuri seara, intre orele 20.30 – 22.56, la Antena 1, a fost lider de audiența la nivelul publicului comercial din mediul urban. Astfel, la nivelul...

- Ultima zi a lunii iubirii va fi sarbatorita cu ediții speciale la Antena 1! Astfel, duminica aceasta, inca de la primele ore ale diminetii si pana tarziu in noapte, telespectatorii se vor putea delecta cu editii speciale ale emisiunilor preferate, dar si cu marea premiera a celui de-al noualea sezon…