12 asistenți și medici au primit ser fiziologic în loc de vaccin anti-Covid 12 asistenți și medici din Trentino, Italia, au fost „imunizați” cu ser fiziologic in loc de vaccin anti-Covid Pfizer, informeaza digi24 . Este vorba despre o singura sesiune de vaccinare, care a implicat 47 de persoane, dintre care cel mai probabil 12 au primit cate o injecție cu ser fiziologic in locul vaccinului Pfizer, scrie agenția ANSA. Rata de eroare este mai mica de 1 la mie, spun autoritațile sanitare. Administrarea soluției fiziologice nu implica niciun risc pentru sanatate, subliniaza autoritațile. Situația, identificata rapid datorita protocolului Conform autoritații sanitare din zona,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

