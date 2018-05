Stiri pe aceeasi tema

- Biaca Dragusanu a avut scandal, dimineata, cu una dintre cele mai importante fiinte din viata ei. Daca va ganditi la Victor Slav, va inselati. Cea care a necajit-o pe Bianca Dragusanu este nimeni alta decat catelusa ei, Bella.

- Mara Banica a publicat un mesaj neașteptat, sambata, pe contul de Facebook. Jurnalista a transmis ca ea și iubitul ei, Razvan, s-au desparțit. Mesajul de adio este neașteptat de emoționant. Mara și Razvan erau impreuna de cinci ani de zile și parea un cuplu extrem de feric it. Abia intorși dintr-o vacanța…

- Mara Banica are un copil dintr-o relatie anterioara si a facut anuntul pe o rețea de socializare, intr-un mesaj emoționant. Mara Banica asteapta O MINUNE. "Am aflat ca are METASTAZE" "Draga Razvan, iți mulțumesc pentru acești cinci ani minunați in care ai stat alaturi de noi. In lumea…

- In 2007, dupa cativa ani de relatie, Kate Middleton si Printul Williams au decis sa se desparta. Se pare ca familia lui Kate l-a invitat pe Printul William sa petreaca Anul Nou alaturi de ei, iar pentru asta au inchiriat si o cabana in Scotia. Initial acesta a acceptat invitatia, insa ulterior…

- Gheorghe Gheorghiu a avut o relație cu Anca Țurcașiu in urma cu ani. Artistul explica intr-un interviu care a fost motivul pentru care s-au desparțit. In urma cu ani, muzicianul Gheorghe Gheorghiu a avut o relație cu cantareața de muzica ușoara Anca Țurcașiu , una dintre cele mai senzuale vedete din…

- Au trait o frumoasa poveste de iubire timp de șapte ani de zile, insa acum au decis sa mearga pe drumuri separate. Actorul John Cena și Nikki Bella au anunțat ca s-au desparțit, insa pastreaza, in continuare, o relație de prietenie, scrie Daily Mail.

- Si-a pierdut marea iubire si asta pentru ca dragostea lor a fost una interzisa. La 16 ani, baiatul s-a indragostit nebunește de o femeie de 26 de ani! Dar cei 10 ani diferenta dintre ei nu ar fi fost o problema pentru indragostiți, in schimb, realația lor, pentru duhovnicul baiatului, cel care i-ar…