12-16 iulie 2023| COD GALBEN de CANICULA in Alba: Temperaturi de pana la 37 de grade. Recomandari pentru cetațeni 12-16 iulie 2023| COD GALBEN de CANICULA in Alba: Temperaturi de pana la 37 de grade. Recomandari pentru cetațeni Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare meteorologica COD GALBEN pentru județul Alba, valabila incepand de astazi pana in data de 16.07.2023, ora 21:00. Vremea va fi caniculara, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele […]