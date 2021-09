Stiri pe aceeasi tema

- Atentatele de la 11 septembrie 2001, considerate cele mai sangeroase din istorie, au fost comise de 19 teroristi din reteaua al-Qaida, care au deturnat patru avioane, lovind turnurile World Trade Center din New York si cladirea Pentagonului, situata in apropiere de Washington. Bilantul victimelor atentatelor…

- Jens Stoltenberg a declarat ca, pe langa continuarea evacuarii, dorește sa pastreze un contact direct cu talibanii, insa cu anumite condiții. Noua conducere a Afganistanului trebuie sa dovedeasca faptul ca merita sprijin, prin respectarea legilor normale

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat vineri, intr-un interviu pentru agentia Reuters, ca Alianta va incerca sa evacueze in continuare afgani vulnerabili si sa mentina contactul cu talibanii, dar ca noii guvernanti de la Kabul vor trebui sa arate ca merita ajutor si recunoastere.…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat marti impotriva "unei catastrofe umanitare" in Afganistan, solicitand fonduri pentru aceasta tara dupa plecarea fortelor americane, relateaza AFP. "O catastrofa umanitara se profileaza", a subliniat el intr-un comunicat, evocand "agravarea crizei…

- ”In ultimii 20 de ani, i-am lipsit pe teroristi de un refugiu in Afganistan de unde sa instige atacuri. Nu le vom permite niciunor teroristi sa ne ameninte. Ramanem angajati in combaterea terorismului cu hotarare si in solidaritate”, au menționat ministrii de externe ai Aliantei Nord-Atlantice intr-o…

- Dupa reuniune, Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, va sustine o conferinta, aceasta fiind prima sa apariție in fata presei din iunie.Duminica, ziua in care guvernul de la Kabul a cazut, liderul NATO a declarat ca Alianța contribuie la securizarea aeroportului din capitala Afganistanului ”pentru…

- Globally Connected Europe este gandit de responsabilii de la Bruxelles drept punctul teoretic de la care se presupune ca va pleca un proiect teoretic al unei potentiale viitoare conectari globale care sa se poata contrapune initiativei chineze.

- Comisia Europeana (CE) si-a prezentat miercuri planul in vederea atingerii obiectivului pe care si l-a stabilit de reducere cu 55% a emisiilor de gaze cu efect de sera pana in 2030, prin 13 initiative care urmeaza sa transforme Uniunea Europeana (UE) in liderul tranzitiei ecologice si sa schimbe felul…