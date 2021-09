Stiri pe aceeasi tema

- Va prezentam in continuare textul mesajului, potrivit Administrației Prezidențiale:„Stimate domnule Președinte,Astazi, la 20 de ani de la teribilele atacuri din 11 septembrie 2001, gandurile noastre se indreapta catre familiile victimelor, catre supraviețuitori, salvatori și toți cei ale caror vieți…

- In anul 2001, inamicul absolut al Occidentului se chema Al-Qaida, in spatele figurii liderului Osama Bin Laden. Dupa 20 de ani de razboi, esecul poate fi cu greu contestat: jihadismul a facut metastaze, gruparile sunt in acelasi timp mai numeroase si mai bine repartizate geografic, noteaza AFP intr-un…

- Autoritatile americane s-au angajat luni sa revizuiasca documentele din ancheta privind atacurile din 11 septembrie 2001 care ar putea fi declasificate, o cerere recurenta a unor familii, care îi reproseaza presedintelui american Joe Biden ca nu îsi tine promisiunile de transparenta în…

- O serie de mari companii, precum Goldman Sachs Group Inc. sau Havas SA, cred ca drumul cel mai scurt pana la inima angajatilor trece prin stomac si incearca sa isi convinga angajatii sa revina la birou prin oferirea de mese gratuite, transmite Bloomberg, arata Agerpres. In cazul bancii Goldman…

- Desenul intitulat „Head of a bear/ Capul unui urs” semnat Leonardo da Vinci a fost adjudecat, joi seara, la o licitatie Christie’s Londra, contra sumei de 8,85 de milioane de lire sterline. Lucrarea, care a fost expusa la New York si Hong Kong inainte de a fi licitata, era estimata intre 8 si 12 milioane…

- La sediul I.S.U. Brașov s-a desfașurat un workshop in care au fost prezentate mai multe modele de caști de pompieri. Multumim reprezentanților „CASCO” pentru ca au dat curs invitației noastre si pentru modul profesionist de gestionare și buna colaborare de care au dat dovada, au spus reprezentanții…

- Horia Brenciu, in varsta de 48 de ani este unul dintre detectivii de la masa juriului, la „Masked Singer Romania” sezonul 2. Artistul a facut parte din proiect și anul trecut. Anul acesta I se alatura actorul Alexandru Bogdan și inca doua nume celebre, care nu au fost inca anunțate. Și in acest an,…