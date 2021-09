#11septembrie Reacţii internaţionale cu prilejul comemorării a două decenii de la atacurile teroriste din SUA Lideri politici din numeroase tari au transmis cu prilejul comemorarii a doua decenii de la atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 din SUA, in care si-au pierdut viata aproape 3.000 de persoane, mesaje de solidaritate si compasiune catre familiile celor disparuti in tragicul eveniment, reafirmandu-si hotararea de a apara libertatea si a combate amenintarile teroriste, relateaza agentiile de presa internationale.

