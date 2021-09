Primul punct in Liga a 2-a obtinut de Unirea Constanta

Etapa a sasea a sezonului 2021 2022 a adus si primul gol in campionat pentru formatia de pe litoral.Echipa de fotbal Unirea Constanta a obtinut astazi primul punct in sezonul 2021 2022 al Ligii a 2 a, in etapa a sasea, in care a remizat, scor 1 1, in deplasare cu Dunarea Calarasi.Oaspetii au… [citeste mai departe]