Autorii atentatelor jihadiste de la 11 septembrie din Statele Unite nu au zdruncinat increderea "in libertate si democratie", a estimat premierul britanic, Boris Johnson, cu ocazia comemorarii acestor atacuri, noteaza AFP.



"In contextul in care teroristii au impus povara lor de durere si suferinta si in timp ce amenintarea persista astazi, putem spune acum, privind retrospectiv dupa 20 de ani, ca nu au reusit sa ne zdruncine increderea in libertate si democratie", a declarat liderul conservator intr-o mesaj video care va fi difuzat sambata la un eveniment comemorativ la London Olympic…